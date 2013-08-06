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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 14:14 BJT

韩国汇市：韩元微跌，投资者思考美联储下一步举措

路透首尔8月6日 - 韩国韩元 周二在国内交易中下跌，回吐周一部分涨幅，因美国经济增长出现相互矛盾的信号，令投资者思考美国联邦储备理事会(美联储/FED)的下一步举措。

韩元/美元 在国内盘收报1,115.5，周一国内收盘价为1,113.8。(完)

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