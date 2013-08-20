版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 14:17 BJT

韩国汇市：韩元跌至逾两周低点，因美联储缩减刺激政策疑虑提振美元

路透首尔8月20日 - 韩元 周二下跌至逾两周最低，受美元走强打击，因市场愈发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减购债规模。

韩元兑美元 当地收盘报1,120.8，较周一收盘价1,115.6下跌0.5%。

韩元盘中一度跌至8月2日以来最低的1,123.9。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐