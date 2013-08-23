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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上升，因经济信号好转

路透首尔8月23日 - 韩元兑美元周五反弹，收复上日跌幅，因为美国、中国和欧洲的经济消息正面，暗示全球经济好转，激发风险胃纳。

韩元兑美元 本地市场收报1,116.9，较周四收盘位1,123.0上升0.5%。

交易商称，韩元的升势可能短暂，因为关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划缩减刺激规模的疑虑挥之不去。

韩元兑美元周线下滑0.3%，为连续第二周下跌。(完)

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