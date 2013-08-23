韩国汇市：韩元兑美元上升，因经济信号好转

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透首尔8月23日 - 韩元兑美元周五反弹，收复上日跌幅，因为美国、中国和欧洲的经济消息正面，暗示全球经济好转，激发风险胃纳。
韩元兑美元 本地市场收报1,116.9，较周四收盘位1,123.0上升0.5%。
交易商称，韩元的升势可能短暂，因为关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划缩减刺激规模的疑虑挥之不去。
韩元兑美元周线下滑0.3%，为连续第二周下跌。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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