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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 14:37 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收在逾八个月最高水准，尽管当局疑似干预汇市

路透首尔10月4日 - 韩元兑美元 周五收在逾八个月最高水准，尽管韩国当局疑似干预汇市抑制韩元升势。

韩元兑美元 收报1,070.3，较周三收盘位1,074.0上涨0.3%，且为1月24日来最高收位。

韩国市场周四逢假期休市。

交易商称，韩国当局周五买入3-4亿美元，以抑制韩元升势。韩元在重拾涨势前曾短暂缩减涨幅。

韩元兑美元周线上涨0.3%，为连续第六周上扬。(完)

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