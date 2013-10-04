韩国汇市：韩元兑美元收在逾八个月最高水准，尽管当局疑似干预汇市

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透首尔10月4日 - 韩元兑美元 周五收在逾八个月最高水准，尽管韩国当局疑似干预汇市抑制韩元升势。
韩元兑美元 收报1,070.3，较周三收盘位1,074.0上涨0.3%，且为1月24日来最高收位。
韩国市场周四逢假期休市。
交易商称，韩国当局周五买入3-4亿美元，以抑制韩元升势。韩元在重拾涨势前曾短暂缩减涨幅。
韩元兑美元周线上涨0.3%，为连续第六周上扬。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。