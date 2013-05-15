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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:13 BJT

韩国股市：近收于平盘，外资抛盘抵消金融板块升势

路透首尔5月15日 - 韩国股市周三近收于平盘，日内多数时间窄幅波动，外国投资者抛盘抵消了银行类股和保险类股升势。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.1%至1,971.26点。(完)
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