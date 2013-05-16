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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:21 BJT

韩国股市：收高，受助于外资买盘和银行股及NHN的涨势

路透首尔5月16日 - 韩国股市周四收高，受助于国外投资者的买盘，以及银行类股和NHN 稳健上涨，但大宇造船 等船厂类股的跌势限制大盘涨幅。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.79%至1,986.81点。(完)
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