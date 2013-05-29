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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:20 BJT

韩国股市：追随隔夜美股升势盘初上涨，科技和造船类股大幅上涨

路透首尔5月29日 - 韩国股市周三盘初上涨，追随隔夜美股升势，LG显示器 等科技股和三星重工业 等造船股大幅上涨。

0005GMT时，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.53%至1,996.74点。(完)

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