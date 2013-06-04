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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:23 BJT

韩国股市：抹去盘中涨幅而终场收平，受累于疲弱的美国和中国数据

路透首尔6月4日 - 韩国股市周二收平，抹去盘中稍早的涨幅，因美国和中国的制造业数据都表现疲弱，引发对银行和防御类板块的获利忧虑。

韩国综合股价指数 在盘中一度上涨0.5%，终场则微幅收低0.06点，报1,989.51点。（完）
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