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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 08:24 BJT

韩国股市：盘初受成长忧虑拖累小跌，韩国电力下跌

路透首尔6月5日 - 韩国股市周三盘初下跌，追随隔夜美股跌势。周二美国公布的经济数据令人失望，引燃市场对经济的担忧。

韩国电力 跌1%。此前媒体报导称，该公司核反应堆使用的部件的检验证书系伪造。

0007GMT时，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.26%至1,984.24点。(完)
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