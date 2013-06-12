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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:18 BJT

韩国股市：开盘下跌，此前日本央行未祭出新措来平复市场不安情绪

路透首尔6月12日 - 韩国股市周三低开，此前日本央行未推出任何新措施来缓解市场震荡，令全球股市人气恶化。

0004GMT，韩国综合股价指数 跌0.5%至1,911.02点。(完)

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