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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:14 BJT

韩国股市：开盘持平，美联储会议前投资者持谨慎态度

路透首尔6月17日 - 韩国股市周一开盘持平，周五美股下跌，且在美国联邦储备理事会召开利率会议前，投资者持观望态度。美联储的这一会议料将使政策前景明朗化。

0002GMT时，韩股综合股价指数 涨0.14%，至1,891.89点。(完)
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