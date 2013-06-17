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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:20 BJT

韩国股市：三星电子下跌拖累大盘收低，投资者等待美联储会议

路透首尔6月17日 - 韩国股市周一收低，投资者紧张等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，美联储料将在会上澄清政策前景。

科技权重股下跌拖累大盘，三星电子 回吐稍早涨幅收跌0.2%，迅速丧失上周五在连六个交易日下跌后的反弹动能。

韩国综合股价指数 收低0.3%至1,883.10点。(完)
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