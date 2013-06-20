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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:27 BJT

韩国股市：盘初触及七个月低点，遭美联储主席言论打压

路透首尔6月20日 - 韩国股市周四盘初触及七个月低点，跟随华尔街股市跌势，此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克暗示可能将于今年晚些时候缩小刺激计划规模。

股指受权重股跌势拖累，三星电子 下滑2%。

0003GMT，韩国综合股价指数 回落1.3%至1,863.60点，此前一度低见2012年11月中旬以来最低位1,862.96点。(完)
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