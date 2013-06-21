版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:35 BJT

韩国股市：跌1.5%创11个月收盘新低，美联储政策退出前景继续施压

路透首尔6月21日 - 韩国股市周五下跌，并创11个月收盘新低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划开始削减刺激政策，继续打击全球风险资产。

韩国综合股价指数 下跌1.5%，收报1,822.83点，创11个月最低收盘位，将本周跌幅扩大至3.5%。

但今日市场勉力缩窄了跌幅，盘中最深一度下跌2.4%。

外资连续第11日卖超韩股，为近三个月来持续最久的连续卖超。周五，外资净卖出韩股达7,387亿韩元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐