韩国股市：跌1.5%创11个月收盘新低，美联储政策退出前景继续施压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透首尔6月21日 - 韩国股市周五下跌，并创11个月收盘新低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划开始削减刺激政策，继续打击全球风险资产。
韩国综合股价指数 下跌1.5%，收报1,822.83点，创11个月最低收盘位，将本周跌幅扩大至3.5%。
但今日市场勉力缩窄了跌幅，盘中最深一度下跌2.4%。
外资连续第11日卖超韩股，为近三个月来持续最久的连续卖超。周五，外资净卖出韩股达7,387亿韩元。(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。