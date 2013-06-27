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货币新闻 | 2013年 6月 27日 星期四 08:15 BJT

韩国股市：盘初上扬，此前美国GDP数据缓解了对FED削减刺激措施的忧虑

路透首尔6月27日 - 韩国股市周四盘初上涨1.8%，此前公布的美国第一季经济成长数据遭大幅下修，缓解了关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快会开始削减刺激措施的忧虑。

此前受挫的科技股强劲反弹。三星电子 涨逾3%，上日则收于九个半月低点。

0003GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨1.7%至1,814.37点。(完)
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