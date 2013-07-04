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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:23 BJT

韩国股市：结束三日跌势收高，与朝鲜局势相关的个股劲涨

路透首尔7月4日 - 韩国股市周四收高0.8%，得益于电信和炼油商类股的强劲涨势，比如SK Innovation 和KT Corp 。

现代商船 和Romanson 涨停15%，因韩国提出要与朝鲜（北韩）谈判，以重启边境附近的工业园区。

韩国综合股价指数 收报1,839.14点，终结了此前连续三天的跌势。（完）

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