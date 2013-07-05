韩国股市：回吐早盘涨幅而略收低，三星电子下跌构成拖累

路透首尔7月5日 - 韩国股市周五收低0.3%，回吐稍早录得的涨幅，因最大权重股三星电子公布的初估获利不及市场预期。

三星电子 大跌3.8%，报126.7万韩元，为逾一周以来的最低收盘价，并创下一个月来最大单日百分比跌幅。