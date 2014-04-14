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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:26 BJT

韩国股市：早盘近持平，科技股上涨抵消美股走软影响

他并指出，积极购买新兴市场股票的势头近期料会持续，这将进一步提振韩股，因为投资者质疑发达市场的股票估值。

美股股市周五下跌，受投资者卖出生物科技股及动量股票大跌拖累。动能股票录得2012年6月以来最大单周跌幅。而韩股上周则上涨0.5%。

韩国科技股早盘上涨，三星电机 和LG显示器 分别大涨3.9%和2%。

三星电子 微升0.3%。(完)
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