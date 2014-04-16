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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 11:27 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至一周低位，为连续第三日下滑

路透首尔4月16日 - 韩国韩元周三跌至一周低位，因涌现与股息发放相关的美元需求。

0233 GMT，韩元兑美元 下滑0.1%至1,042.1，为连续第三日下跌，周二收于1,040.9。韩元兑美元在开盘后不久触及4月9日来最低1,044.7。

中国公布GDP数据后，韩元获得部分支撑。

但外资将韩国企业发放的股息换成美元，这种对美元的需求导致韩元快速下跌。

投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)总裁叶伦1625 GMT的讲话。

6月三年期公债期货 小跌0.02点至105.71。

0233GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,042.1 1,040.9

日圆/韩元 10.1887/976 10.2050

韩国公债期货 * 105.71 105.73

韩国综合股价指数 1,993.38 1,992.27

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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