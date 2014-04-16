韩国汇市：韩元兑美元收高，受出口商美元卖单提振

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透首尔4月16日 - 韩国韩元兑美元 周三上涨，因当地出口商尾盘卖出美元。
韩元兑美元在国内市场收高0.3%至1,040.9。韩元起初下滑，因涌现与股息发放相关的美元需求，但当地出口商逢低买盘很快令韩元抹去跌幅。
今日稍早中国公布的第一季国内生产总值(GDP)数据好于预期。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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