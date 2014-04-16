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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，受出口商美元卖单提振

路透首尔4月16日 - 韩国韩元兑美元 周三上涨，因当地出口商尾盘卖出美元。

韩元兑美元在国内市场收高0.3%至1,040.9。韩元起初下滑，因涌现与股息发放相关的美元需求，但当地出口商逢低买盘很快令韩元抹去跌幅。

今日稍早中国公布的第一季国内生产总值(GDP)数据好于预期。(完)

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