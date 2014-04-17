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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:49 BJT

韩国股市：盘中小跌，机构投资者锁定获利

路透首尔4月17日 - 韩国股市周四开盘后不久受风险胃纳提高支撑上涨，但中午时抹去涨幅，因机构投资者了结获利。

韩国综合股价指数 小跌0.1%至1,990.10点，可能连续第五日下跌。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。

美联储周三发布的褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国经济活动反弹。

叶伦表态和美联储褐皮书盘初支撑韩股。

外资买超516亿韩元(4,973万美元)韩股；机构投资者卖超276亿韩元，为连续第六日卖超。(完)
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