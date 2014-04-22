韩国汇市：韩元在清淡交投中下跌，投资者等待中国制造业数据

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透首尔4月22日 - 韩元兑全线上涨的美元 周二走低，市场交投清淡，投资者等待推动市场走势的刺激因素。
韩元兑美元 报1,040.8，较周一本地收盘价1,039.0跌0.2%，可能连续第二天收低。
市场人士表示，韩元兑美元跌势可能受到本地出口商的遏制。
“我们今日可能会看到韩元在狭窄区间内交投。一旦韩元兑美元跌破1,040关口，出口商或许会开始抛售美元，”Daishin Economic Research Institute外汇分析师Hong Seok-chan称。
周二市场交投料将清淡，因缺少重要的交易线索，投资者等待明日公布的汇丰中国制造业活动调查初值。
三年期韩国公债6月期约 小涨0.01点，报105.72。
0210GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,040.8 1,039.0
日圆/韩元 10.1374/452 10.1195
韩国公债期货 * 105.72 105.71
韩国综合股价指数 2,001.35 1,999.22
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注：*为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 王兴亚)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。