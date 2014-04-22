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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 10:56 BJT

韩国汇市：韩元在清淡交投中下跌，投资者等待中国制造业数据

路透首尔4月22日 - 韩元兑全线上涨的美元 周二走低，市场交投清淡，投资者等待推动市场走势的刺激因素。

韩元兑美元 报1,040.8，较周一本地收盘价1,039.0跌0.2%，可能连续第二天收低。

市场人士表示，韩元兑美元跌势可能受到本地出口商的遏制。

“我们今日可能会看到韩元在狭窄区间内交投。一旦韩元兑美元跌破1,040关口，出口商或许会开始抛售美元，”Daishin Economic Research Institute外汇分析师Hong Seok-chan称。

周二市场交投料将清淡，因缺少重要的交易线索，投资者等待明日公布的汇丰中国制造业活动调查初值。

三年期韩国公债6月期约 小涨0.01点，报105.72。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,040.8 1,039.0

日圆/韩元 10.1374/452 10.1195

韩国公债期货 * 105.72 105.71

韩国综合股价指数 2,001.35 1,999.22

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注：*为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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