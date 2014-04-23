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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:10 BJT

韩国汇市：韩元几无变动，投资者对中国PMI数据不以为意

路透首尔4月23日 - 韩元周三早盘基本持平，对于调查报告显示中国制造业活动温和改善，经济放缓忧虑并未消退，投资者大多不以为意。

韩元兑美元 报1,038.6，较周二收盘价1,037.7跌0.1%。投资者指因外资和韩国进口商买进美元。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

“PMI调查报告改善，但由于指数仍低于50(荣枯分水岭)，交易商心理比较矛盾，市场交投很难活跃起来，”首尔一家银行的外汇交易员称，并预计周三全天将缺少走势指引。

三年期韩国公债6月期约 跌0.01点，至105.73。

0236 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,038.6 1,037.7

日圆/韩元 10.1268/317 10.1077

韩国公债期货 * 105.73 105.74

韩国综合股价指数 2,006.26 2,004.22

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注：*为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
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