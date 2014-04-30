韩国股市：早盘上升，但美联储会议前涨势受限

路透首尔4月30日 - 韩国股市周三早盘上涨，企业业绩稳健提振风险胃纳，不过涨势受限，因投资者情绪谨慎，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果和美国关键经济数据出炉。

0225 GMT，韩国综合股价指数 上升0.2%至1,968.36点，此前连跌五日，累计下滑2%。该指数4月下跌0.9%。

“总体上企业业绩符合预期。即将出炉的美国关键事件和数据可能提升外界对美国经济的信心，进而推高韩股，”Shinhan Investment分析师Han Beom-ho表示，他指的是美联储周三稍后结束的为期两天的会议，以及周五出炉的美国非农就业数据。

“近期综合股价指数将试图收在重要心理关口2,000点。”

1-3月当季获利好于预期提振SK电讯(SK Telecom) 和新韩金融集团 分别上涨3.4%和2%。

但双龙汽车(Ssangyong Motor) 和LG电子(LG Electronics) 分别下跌4.3%和2.7%，因公布乐观业绩后，投资者对近期涨势进行获利了结。