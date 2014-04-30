韩国股市：早盘上升，但美联储会议前涨势受限

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透首尔4月30日 - 韩国股市周三早盘上涨，企业业绩稳健提振风险胃纳，不过涨势受限，因投资者情绪谨慎，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果和美国关键经济数据出炉。
0225 GMT，韩国综合股价指数 上升0.2%至1,968.36点，此前连跌五日，累计下滑2%。该指数4月下跌0.9%。
“总体上企业业绩符合预期。即将出炉的美国关键事件和数据可能提升外界对美国经济的信心，进而推高韩股，”Shinhan Investment分析师Han Beom-ho表示，他指的是美联储周三稍后结束的为期两天的会议，以及周五出炉的美国非农就业数据。
“近期综合股价指数将试图收在重要心理关口2,000点。”
1-3月当季获利好于预期提振SK电讯(SK Telecom) 和新韩金融集团 分别上涨3.4%和2%。
但双龙汽车(Ssangyong Motor) 和LG电子(LG Electronics) 分别下跌4.3%和2.7%，因公布乐观业绩后，投资者对近期涨势进行获利了结。
韩国金融市场5月1日逢劳动节休市，5月2日恢复交易。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译