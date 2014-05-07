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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:25 BJT

韩国股市：连续第八天收低，至3月21日以来最低收位

路透首尔5月7日 - 韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收低1%至1,939.88点，为3月21日以来最低收位。该股指连续第八天收低，为2000年9月初连跌九日以来的最长连跌记录。

韩国金融市场周一和周二适逢公共假期休市。

韩元周三涨至近六年新高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周将在国会发表温和言论的预期进一步损及美元。

韩元兑美元 本地收报1,022.5韩元，较周五收盘价1,030.3上涨0.8%，且未2008年8月8日以来最高。(完)
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