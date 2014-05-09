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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:23 BJT

韩国股市：小幅收高，但周线连续第三周收低

路透首尔5月9日 - 韩股周五收高，但韩元下跌，扭转此前涨势，因韩国企划财政部对韩元升值速度发出警告。韩元本周连续第二周上扬。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收涨0.3%报1,956.55点，但本周收跌近0.2%，为连续第三周收低。

外资卖超610亿韩元(5,960万美元)韩股，为连续七个交易日卖超。(完)
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