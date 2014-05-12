韩国股市：因外资持续抛售而小跌，但机构投资者买盘遏制跌势

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透首尔5月12日 - 韩国股市周一下跌，因外资持续抛售韩股，尽管机构投资者的逢低买盘帮助遏制跌势。
0210GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.2%，至1,952.02点。
“外资持续流出引发跌势，但机构投资者在大盘跌至1,950点附近时逢低吸纳韩股，阻止市场大跌，”未来资产证券分析师Chung Seung-jae称。
外资早盘尾段卖超461亿韩元韩股，可能为连续第八天卖超。但韩国国内机构投资者买超210亿韩元韩股。
“考虑到韩元快速升值给出口商未来几个季度的获利前景蒙上了阴霾，市场缺少刺激涨势的内部因素，因此投资者将更多关注美国和中国的经济形势，而这两国经济预计将逐步改善，”Chung补充道。
三星电子 上涨1.4%。投资者在三星股价过去两周累计下跌4.6%后买进该股，无视对该公司董事长身体健康状况的担忧。
乐天购物 重挫4.6%，此前由于竞争激烈及中国经济成长放缓使得公司在中国的店面很难实现盈利，其第一季营业利润较上年同期下降7.8%。(完)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥