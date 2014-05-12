韩国股市：因外资持续抛售而小跌，但机构投资者买盘遏制跌势

路透首尔5月12日 - 韩国股市周一下跌，因外资持续抛售韩股，尽管机构投资者的逢低买盘帮助遏制跌势。

0210GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.2%，至1,952.02点。

“外资持续流出引发跌势，但机构投资者在大盘跌至1,950点附近时逢低吸纳韩股，阻止市场大跌，”未来资产证券分析师Chung Seung-jae称。

外资早盘尾段卖超461亿韩元韩股，可能为连续第八天卖超。但韩国国内机构投资者买超210亿韩元韩股。

“考虑到韩元快速升值给出口商未来几个季度的获利前景蒙上了阴霾，市场缺少刺激涨势的内部因素，因此投资者将更多关注美国和中国的经济形势，而这两国经济预计将逐步改善，”Chung补充道。

三星电子 上涨1.4%。投资者在三星股价过去两周累计下跌4.6%后买进该股，无视对该公司董事长身体健康状况的担忧。