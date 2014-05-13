韩国股市：涨至逾两周高点，受外资流入提振

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔5月13日 - 韩国股市周二涨至逾两周最高，受强劲外资流入提振。科技三星等科技股追随美股走高。
0210 GMT，韩国综合股价指数 上涨1%，至1,984.79点，为4月25日以来最高。
“由于第一季企业获利不太好，韩股的表现一直未能超越全球市场，不过得益于海外投资者调整仓位并买超韩股，韩股能够追随美股的涨势上扬，”现代证券分析师Bae Sung-young表示。
截至接近中午时，外资买超1,170亿韩元韩股(1.14亿美元)，料终止连续八日卖超。
三星电子 上涨1.5%，Naver Corp 攀升3.3%。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。