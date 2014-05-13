版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 10:47 BJT

韩国股市：涨至逾两周高点，受外资流入提振

路透首尔5月13日 - 韩国股市周二涨至逾两周最高，受强劲外资流入提振。科技三星等科技股追随美股走高。

0210 GMT，韩国综合股价指数 上涨1%，至1,984.79点，为4月25日以来最高。

“由于第一季企业获利不太好，韩股的表现一直未能超越全球市场，不过得益于海外投资者调整仓位并买超韩股，韩股能够追随美股的涨势上扬，”现代证券分析师Bae Sung-young表示。

截至接近中午时，外资买超1,170亿韩元韩股(1.14亿美元)，料终止连续八日卖超。

三星电子 上涨1.5%，Naver Corp 攀升3.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐