韩国汇市：韩元下跌，受进口商美元买需打击

路透首尔5月20日 - 韩元 周二下跌，受进口商的美元买需打击。

投资者在等待美联储联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的会议记录，以及周四中国、欧盟和美国制造业活动调查报告。

韩元兑美元 料将结束三日连涨，与该地区货币的疲弱走势一致，因为韩国进口商的美元买需引发部分逢低买盘。

“市场警惕央行干预，在1,020水平之前已经基本没有止损卖盘，而市场涌现出进口商强劲的美元买需，”一外汇交易员表示。

“还发现一些美元的逢低买盘。”

0235 GMT，韩元兑美元 报1,023.3，较周一韩国收盘价1,022.0下跌0.1%。

韩元快速升值使韩国外汇当局提高警惕，市场人士发现其买入美元抑制韩元升势。

本季度韩元已经上涨逾4%，突破近六年高点。

0235GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元 1,023.3 1,022.0

日圆/韩元 10.0788/738 10.0611

韩国公债期货 * 105.97 106.01

韩国综合股价指数 2,005.83 2,015.14

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价