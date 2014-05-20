韩国汇市：韩元下跌，受进口商美元买需打击

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透首尔5月20日 - 韩元 周二下跌，受进口商的美元买需打击。
投资者在等待美联储联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的会议记录，以及周四中国、欧盟和美国制造业活动调查报告。
韩元兑美元 料将结束三日连涨，与该地区货币的疲弱走势一致，因为韩国进口商的美元买需引发部分逢低买盘。
“市场警惕央行干预，在1,020水平之前已经基本没有止损卖盘，而市场涌现出进口商强劲的美元买需，”一外汇交易员表示。
“还发现一些美元的逢低买盘。”
0235 GMT，韩元兑美元 报1,023.3，较周一韩国收盘价1,022.0下跌0.1%。
韩元快速升值使韩国外汇当局提高警惕，市场人士发现其买入美元抑制韩元升势。
本季度韩元已经上涨逾4%，突破近六年高点。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,023.3 1,022.0
日圆/韩元 10.0788/738 10.0611
韩国公债期货 * 105.97 106.01
韩国综合股价指数 2,005.83 2,015.14
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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