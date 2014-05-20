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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 14:22 BJT

韩国股市：因本地机构抛售而小幅收低，但外资连续第六日买超韩股

路透首尔5月20日 - 韩国股市周二收低0.2%报2,011.26点，受累于本地机构抛售，不过外资连续第六日买超韩股。

韩元 微跌，结束三日连涨，交易商称韩国当局为限制韩元强势而买入美元进行干预。

韩元/美元 在下午盘交易中，五分钟内跌去0.5%。交易商怀疑是当局购入美元所致。

韩元/美元本地收报1,025.3，较周一的1,022.0下跌0.3%；盘中一度低见1,027.9。(完)
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