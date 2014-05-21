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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:21 BJT

韩国汇市：韩元小跌，受累于美元买需

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,025.9 1,025.3

日圆/韩元 10.1343/274 10.1145

韩国公债期货 * 106.00 105.99

韩国综合股价指数 2,014.83 2,011.26

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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