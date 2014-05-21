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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 14:17 BJT

韩国股市：受美股拖累小幅收低，但外资连续第七天买超带来支撑

路透首尔5月21日 - 韩国股市在动荡交投中跟随美股走低，韩国综合股价指数(KOSPI) 收跌0.2%报2,008.33点。

不过，外资买超1,600亿韩元韩股，为连续第七个交易日买超，给大盘带来支撑。(完)
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