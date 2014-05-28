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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:48 BJT

韩国股市：早盘自两周收盘低位反弹，因良好美国数据和ECB宽松预期

路透首尔5月28日 - 韩国股市周三早盘自上日所创两周收盘低位反弹，因良好的美国经济数据及欧洲央行降息预期提振冒险意愿。

0220GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.4%至2,005.84点，重新站上重要心理关口2,000点。周二，该股指跌至5月13日以来最低收位。

“乐观的美国数据为投资者设下正面基调，而投资者基本上都在利用本周时间来进行准备，迎接下周的欧洲央行会议，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun称。

美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持本季经济成长加速的观点。

投资者预计欧洲央行将采取宽松政策举措，以刺激欧元区经济成长同时支撑全球流动性。

临近中午，外资买超700亿韩元(6,800万美元)韩股，有望连续第12个交易日买超。

综合股价指数最大的成分股--三星电子 上涨0.6%，LG电子 上扬2%。(完)
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