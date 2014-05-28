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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:22 BJT

韩国股市：反弹收高1%，受美国亮丽数据和欧洲央行放宽政策预期提振

路透首尔5月28日 - 韩国股市周三收涨，因强劲的美国数据和欧洲央行将放宽政策的预期提振冒险意愿。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨1%，报2,017.06点，仅略低于5月23日创下的年内最高收位2,017.17点。周二韩股创下两周收盘低点。

外资买超1,170亿韩元(1.1434亿美元)韩股，连续第12日买超。

当地机构投资者买超560亿韩元，结束之前九个交易日的卖超状态。(完)
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