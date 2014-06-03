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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收盘小升，受出口商需求支撑

路透首尔6月3日 - 韩国韩元 周二温和走坚，得益于出口商需求。

韩元兑美元在国内市场收报1,023.1，较周一收盘位1,024.1上升0.1%。

韩国金融市场周三将因选举而休市，周四恢复交易。(完)

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