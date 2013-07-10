韩国股市：回吐涨幅收低，因中国疲弱数据及外资卖盘施压

路透首尔7月10日 - 韩国股市周三回吐稍早涨幅，终场收低0.3%，之前中国公布的贸易数据疲弱，加剧了经济放缓的担忧。中国是韩国最大的出口市场。

分析师称，未来几日和数周中国将公布另一批重要数据，而韩国也将有重要财报出炉，在此之前投资者可能仍不愿押注。

外资卖超220亿韩元股票，为连续第六日卖超。

不过韩股最大成分股三星电子 上涨0.9%，录得第二日连涨。上周该公司公布了疲弱的第二季获利初估数据，引发股价大跌。