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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：大涨2.9%创三周来最高收位，三星电子飙升5%

路透首尔7月11日 - 韩国股市周四上涨2.9%，收于三周来最高收位。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，将维持刺激政策直到就业市场前景明显改善。其言论激励市场人气。

权重股引领涨势。三星电子 劲升5.1%，触及一周收盘高点。

外资买超2,500亿韩元韩国股票，结束此前连续六日卖超局面。

但韩亚航空 仅上涨0.3%，受飞机失事事件拖累。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收报1,877.60点，为2013年6月19日以来最高收位。(完)
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