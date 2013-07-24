韩国股市：逆转跌势创六周收盘高位，浦项钢铁与LG引领涨势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔7月24日 - 韩国股市周三逆转早前跌势而收高0.42%，并创下六周收盘高位，得益于浦项钢铁(POSCO)等大盘股引领涨势。
汇丰公布的7月中国制造业采购经理人指数(PMI)疲弱，令人寄望中国将采取行动促进增长。“中国不会对这样的经济状况坐视不管，”大信证券市场分析师Park Jung-seop表示。
韩国综合股价指数 收涨0.42%至1,912.08点，为6月11日以来最高收盘位。
浦项钢铁 劲升1.6%，LG电子 大涨2.3%，LG显示器 上涨2.4%。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。