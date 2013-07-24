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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 14:24 BJT

韩国股市：逆转跌势创六周收盘高位，浦项钢铁与LG引领涨势

路透首尔7月24日 - 韩国股市周三逆转早前跌势而收高0.42%，并创下六周收盘高位，得益于浦项钢铁(POSCO)等大盘股引领涨势。

汇丰公布的7月中国制造业采购经理人指数(PMI)疲弱，令人寄望中国将采取行动促进增长。“中国不会对这样的经济状况坐视不管，”大信证券市场分析师Park Jung-seop表示。

韩国综合股价指数 收涨0.42%至1,912.08点，为6月11日以来最高收盘位。

浦项钢铁 劲升1.6%，LG电子 大涨2.3%，LG显示器 上涨2.4%。 (完)
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