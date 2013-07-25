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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:32 BJT

韩国股市：扳回跌幅接近收平，受Hynix和现代汽车等权重股涨势提携

SK Hynix 升0.2%，此前公司公布季度获利创纪录高位。但公司警告称芯片价格飙升的势头可能接近尾声。SK Hynix是全球第二大记忆芯片制造商。

现代汽车 升0.5%，公司称第二季净利接近纪录高位，因中国市场强劲成长。 (完)
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