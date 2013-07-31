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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 14:21 BJT

韩国股市：微跌0.2%，汽车板块承压

路透首尔7月31日 - 韩国股市周三在震荡市况中收低0.2%，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明和美国国内生产总值(GDP)数据公布前市场氛围审慎，但外资买盘提供了一些支撑。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收低于1,914.03点。

汽车板块承压。现代汽车 跌2.1%，现代摩比斯 跌1.3%。

外资连续第八个交易日买超，延续时间为12月末来最长。但今日买超规模不大，为39亿韩元(350万美元)。(完)

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