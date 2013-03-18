表格：外资在韩国股市卖超3,650亿韩元

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透首尔3月18日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,650亿韩元。这是连续第三个交易日卖超，累计净卖出1.1609万亿韩元(10.5亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月18日 -365.0 158.0 204.3
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
3月11日 -207.2 378.0 -164.8
3月 8日 -3.2 75.5 -72.1
3月 7日 -51.4 -103.5 149.2
3月 6日 25.8 60.6 -78.2
3月 5日 92.1 -77.8 -4.2
3月 4日 416.1 -418.4 15.0
2月28日 204.2 282.8 -459.4
2月27日 -17.9 63.5 -50.2
2月26日 -38.2 23.3 135.2
2月25日 37.7 -98.9 72.0
2月22日 25.7 188.0 -196.9
2月21日 283.8 -279.9 14.1
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本月以来 -973.0 169.0 809.8
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今年以来 -1,305.0 1,507.5 121.2
---------------------------------------------(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉