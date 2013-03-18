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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,650亿韩元

路透首尔3月18日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,650亿韩元。这是连续第三个交易日卖超，累计净卖出1.1609万亿韩元(10.5亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月18日 -365.0 158.0 204.3

3月15日 -576.0 244.4 315.7

3月14日 -219.9 -42.9 255.1

3月13日 5.7 -69.2 66.5

3月12日 -90.0 -35.7 123.3

3月11日 -207.2 378.0 -164.8

3月 8日 -3.2 75.5 -72.1

3月 7日 -51.4 -103.5 149.2

3月 6日 25.8 60.6 -78.2

3月 5日 92.1 -77.8 -4.2

3月 4日 416.1 -418.4 15.0

2月28日 204.2 282.8 -459.4

2月27日 -17.9 63.5 -50.2

2月26日 -38.2 23.3 135.2

2月25日 37.7 -98.9 72.0

2月22日 25.7 188.0 -196.9

2月21日 283.8 -279.9 14.1

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本月以来 -973.0 169.0 809.8

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今年以来 -1,305.0 1,507.5 121.2

---------------------------------------------(完)

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