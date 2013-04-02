表格：外资在韩国股市买超320亿韩元

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透首尔4月2日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超320亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月 2日 32.0 -157.8 134.2
4月 1日 -58.9 3.7 55.3
3月29日 135.6 159.5 -281.1
3月28日 -151.9 193.3 -34.1
3月27日 -212.4 365.0 -153.3
3月26日 -34.6 103.7 -85.8
3月25日 -91.0 159.8 -62.7
3月22日 -331.7 216.9 118.1
3月21日 -271.3 15.0 254.1
3月20日 -374.5 94.1 274.0
3月19日 -181.0 93.6 65.3
3月18日 -357.3 150.1 204.2
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
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本月以来 -26.9 -154.1 189.6
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今年以来 -2,837.0 2,746.3 405.2
---------------------------------------------(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。