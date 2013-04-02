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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超320亿韩元

路透首尔4月2日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超320亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月 2日 32.0 -157.8 134.2

4月 1日 -58.9 3.7 55.3

3月29日 135.6 159.5 -281.1

3月28日 -151.9 193.3 -34.1

3月27日 -212.4 365.0 -153.3

3月26日 -34.6 103.7 -85.8

3月25日 -91.0 159.8 -62.7

3月22日 -331.7 216.9 118.1

3月21日 -271.3 15.0 254.1

3月20日 -374.5 94.1 274.0

3月19日 -181.0 93.6 65.3

3月18日 -357.3 150.1 204.2

3月15日 -576.0 244.4 315.7

3月14日 -219.9 -42.9 255.1

3月13日 5.7 -69.2 66.5

3月12日 -90.0 -35.7 123.3

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本月以来 -26.9 -154.1 189.6

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今年以来 -2,837.0 2,746.3 405.2

---------------------------------------------(完)
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