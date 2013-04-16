表格：外资在韩国股市卖超2,455亿韩元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔4月16日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,455亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月16日 -245.5* 111.8 129.7
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
4月 8日 -366.8 353.4 44.4
4月 5日 -680.8 386.1 288.8
4月 4日 -469.6 492.4 -27.8
4月 3日 -218.5 230.3 -4.6
4月 2日 34.5 -163.1 133.3
4月 1日 -58.9 3.7 55.3
3月29日 135.6 159.5 -281.1
3月28日 -151.9 193.3 -34.1
3月27日 -212.4 365.0 -153.3
3月26日 -34.6 103.7 -85.8
3月25日 -91.0 159.8 -62.7
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本月以来 -1,929.6 1,055.4 956.6
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今年以来 -4,739.6 3,955.8 1,172.2
---------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。