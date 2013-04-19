表格：外资在韩国股市卖超2,518亿韩元，连续第六个交易日卖超

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,518亿韩元，连续六个交易日卖超，期间卖超金额为10,940亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月19日 -251.8 173.9 76.5
4月18日 -235.2 -37.3 263.0
4月17日 -206.7 110.3 105.9
4月16日 -241.0 107.2 129.9
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
4月 8日 -366.8 353.4 44.4
4月 5日 -680.8 386.1 288.8
4月 4日 -469.6 492.4 -27.8
4月 3日 -218.5 230.3 -4.6
4月 2日 34.5 -163.1 133.3
4月 1日 -58.9 3.7 55.3
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本月以来 -2,618.8 1,297.8 1,402.2
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今年以来 -5,428.9 4,198.1 1,617.8
---------------------------------------------(完)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员