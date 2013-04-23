表格：外资在韩国股市卖超1,187亿韩元，连续第八个交易日卖超

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透首尔4月23日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,187亿韩元，连续八个交易日卖超，期间卖超金额为12,056亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月23日 -118.7 38.1 56.4
4月22日 -9.9 19.8 -12.7
4月19日 -234.8 157.0 76.5
4月18日 -235.2 -37.3 263.0
4月17日 -206.7 110.3 105.9
4月16日 -241.0 107.2 129.9
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
4月 8日 -366.8 353.4 44.4
4月 5日 -680.8 386.1 288.8
4月 4日 -469.6 492.4 -27.8
4月 3日 -218.5 230.3 -4.6
4月 2日 34.5 -163.1 133.3
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本月以来 -2,730.4 1,338.7 1,445.9
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今年以来 -5,540.4 4,239.1 1,661.5
---------------------------------------------(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。