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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,172亿韩元，连续第11个交易日卖超

路透首尔4月26日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,172韩元，连续11个交易日卖超，期间卖超金额为1.3913万亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月26日 -117.2 79.6 41.7

4月25日 -49.7 85.5 -150.0

4月24日 -20.1 135.2 -138.4

4月23日 -117.4 36.9 56.2

4月22日 -9.9 19.8 -12.7

4月19日 -234.8 157.0 76.5

4月18日 -235.2 -37.3 263.0

4月17日 -206.7 110.3 105.9

4月16日 -241.0 107.2 129.9

4月15日 -117.9 -63.0 178.0

4月12日 -41.4 -235.4 295.8

4月11日 262.0 -217.9 -12.7

4月10日 52.0 -42.7 -11.4

4月 9日 -78.7 199.9 -112.3

4月 8日 -366.8 353.4 44.4

4月 5日 -680.8 386.1 288.8

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本月以来 -2,816.7 1,637.9 1,199.1

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今年以来 -5,626.7 4,538.3 1,414.7

---------------------------------------------(完)
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