表格：外资在韩国股市卖超1,172亿韩元，连续第11个交易日卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔4月26日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,172韩元，连续11个交易日卖超，期间卖超金额为1.3913万亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月26日 -117.2 79.6 41.7
4月25日 -49.7 85.5 -150.0
4月24日 -20.1 135.2 -138.4
4月23日 -117.4 36.9 56.2
4月22日 -9.9 19.8 -12.7
4月19日 -234.8 157.0 76.5
4月18日 -235.2 -37.3 263.0
4月17日 -206.7 110.3 105.9
4月16日 -241.0 107.2 129.9
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
4月 8日 -366.8 353.4 44.4
4月 5日 -680.8 386.1 288.8
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本月以来 -2,816.7 1,637.9 1,199.1
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今年以来 -5,626.7 4,538.3 1,414.7
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。