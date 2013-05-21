表格：外资在韩国股市买超595亿韩元，为连续第三个交易日买超

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透首尔5月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超595亿韩元，为连续第三个交易日买超，期间累计买超4,606亿韩元(约合4.1245亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月21日 59.5 -63.9 11.6
5月20日 94.2 -140.5 56.0
5月16日 306.9 168.7 -465.0
5月15日 -39.5 89.2 -45.0
5月14日 162.1 123.6 -292.6
5月13日 -89.4 43.2 57.1
5月10日 -159.8 -256.1 414.5
5月 9日 141.7 182.5 -321.8
5月 8日 -268.1 126.4 182.7
5月 7日 -251.4 107.4 154.6
5月 6日 -59.1 -27.2 100.5
5月 3日 -35.5 141.0 -96.5
5月 2日 -89.6 -33.2 138.3
4月30日 33.5 403.4 -356.7
4月29日 -178.8 157.5 14.5
4月26日 -125.0 85.8 41.7
4月25日 -49.7 85.5 -150.0
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本月以来 -228.1 461.1 -105.6
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今年以来 -6,008.0 5,566.3 966.9
--------------------------------------------- (完)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8