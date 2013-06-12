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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 15:46 BJT

表格：外资在韩国股市卖超4,038亿韩元，为连续第四个交易日卖超

路透首尔6月12日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超4,038亿韩元，为连续第四个交易日卖超，期间累计卖超2.2378兆(万亿)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月12日 -403.8* 212.1 187.8

6月11日 -574.3 247.7 323.0

6月10日 -327.8 122.8 199.6

6月 7日 -931.9 347.9 561.7

6月 5日 29.4 -89.3 72.8

6月 4日 127.5 -86.9 -43.7

6月 3日 -9.7 -55.6 66.3

5月31日 187.4 18.2 -206.7

5月30日 393.1 -157.9 -223.5

5月29日 391.8 -66.5 -289.6

5月28日 -55.6 99.3 -40.0

5月27日 46.6 99.2 -139.9

5月24日 -87.7 6.1 82.3

5月23日 -6.7 -197.9 205.6

5月22日 130.2 114.7 -231.0

5月21日 66.8 -70.0 10.4

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本月以来 -2,090.6 698.6 1,367.6

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今年以来 -7,092.4 6,174.2 1,490.5

-------------------------------------------(完)

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