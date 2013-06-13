表格：外资在韩国股市卖超9,521亿韩元，为连续第五个交易日卖超

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透首尔6月13日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超9,521亿韩元，为连续第五个交易日卖超，期间累计卖超3.2064兆(万亿)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月13日 -952.1 486.6 445.2
6月12日 -420.3 226.0 189.8
6月11日 -574.3 247.7 323.0
6月10日 -327.8 122.8 199.6
6月 7日 -931.9 347.9 561.7
6月 5日 29.4 -89.3 72.8
6月 4日 127.5 -86.9 -43.7
6月 3日 -9.7 -55.6 66.3
5月31日 187.4 18.2 -206.7
5月30日 393.1 -157.9 -223.5
5月29日 391.8 -66.5 -289.6
5月28日 -55.6 99.3 -40.0
5月27日 46.6 99.2 -139.9
5月24日 -87.7 6.1 82.3
5月23日 -6.7 -197.9 205.6
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本月以来 -3,059.2 1,199.1 1,814.7
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今年以来 -8,061.0 6,674.7 1,937.6
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。