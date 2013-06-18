表格：外资在韩国股市卖超1,580亿韩元，为连续第八个交易日卖超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔6月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,580亿韩元，为连续第八个交易日卖超，期间累计卖超3.8025兆(万亿)韩元(33.8亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
------------------------------------------
6月18日 -158.0 202.0 -46.2
6月17日 -61.9 125.9 -62.3
6月14日 -373.2 372.6 -8.5
6月13日 -955.1 487.4 447.3
6月12日 -420.3 226.0 189.8
6月11日 -574.3 247.7 323.0
6月10日 -327.8 122.8 199.6
6月 7日 -931.9 347.9 561.7
6月 5日 29.4 -89.3 72.8
6月 4日 127.5 -86.9 -43.7
6月 3日 -9.7 -55.6 66.3
5月31日 187.4 18.2 -206.7
5月30日 393.1 -157.9 -223.5
5月29日 391.8 -66.5 -289.6
5月28日 -55.6 99.3 -40.0
-------------------------------------------
本月以来 -3,655.2 1,900.5 1,699.8
-------------------------------------------
今年以来 -8,656.9 7,376.1 1,822.7
-------------------------------------------
(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。