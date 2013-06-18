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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,580亿韩元，为连续第八个交易日卖超

路透首尔6月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,580亿韩元，为连续第八个交易日卖超，期间累计卖超3.8025兆(万亿)韩元(33.8亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月18日 -158.0 202.0 -46.2

6月17日 -61.9 125.9 -62.3

6月14日 -373.2 372.6 -8.5

6月13日 -955.1 487.4 447.3

6月12日 -420.3 226.0 189.8

6月11日 -574.3 247.7 323.0

6月10日 -327.8 122.8 199.6

6月 7日 -931.9 347.9 561.7

6月 5日 29.4 -89.3 72.8

6月 4日 127.5 -86.9 -43.7

6月 3日 -9.7 -55.6 66.3

5月31日 187.4 18.2 -206.7

5月30日 393.1 -157.9 -223.5

5月29日 391.8 -66.5 -289.6

5月28日 -55.6 99.3 -40.0

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本月以来 -3,655.2 1,900.5 1,699.8

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今年以来 -8,656.9 7,376.1 1,822.7

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(完)
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